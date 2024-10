Colleferro, nuovo cambio di programma per i festeggiamenti di oggi

Colleferro – Nuovo cambio di programma per la cerimonia di apertura dei festeggiamenti per il 90° anno dalla fondazione della città previsti per la giornata di oggi, 18 ottobre 2024.

Considerate le avverse condizioni meteo, si comunica il nuovo programma per la cerimonia di apertura dei festeggiamenti del 90° anniversario della fondazione di Colleferro:

l’esibizione equestre del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo è posticipata al 31 ottobre;

i saluti istituzionali a cui parteciperà il Ministro Tajani e la premiazione del Concorso “Una medaglia per la mia città” sono confermati per la giornata di oggi, presso l’Aula Consiliare in Corso Garibaldi 22, alle ore 18.30.

