Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S14E1 – La samaritana

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’altra Italia

00:05 Questioni di stile

01:15 Generazione Z

02:23 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6549

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:23 Dritto e Rovescio

Canale 5

21:35 Riassunto – Endless love

21:38 Endless Love – PrimaTv

Italia 1

21:12 NCIS – Unità Anticrimine

21:53 Le Iene presentano: Inside

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 The Bourne Identity

23:40 Chase

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Only Fun – Comico Show

23:40 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

21:12 Greenland

23:33 Batman v Superman: Dawn of Justice

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.6

21:21 Fire Country S2E1

22:06 Fire Country S2E2 – Like Breathing Again

22:54 Wash Me in the River

Iris

21:13 L’ eliminatore

23:31 Air Force One

01:00 Il campione

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E2

21:15 OSN Rai con Orozco-Estrada e Znaider

23:13 Migrazioni – Ritratti incrociati S3E3

00:02 Rock Legends: Otis Redding

Rai Movie

21:10 The Gentlemen

23:05 Il traditore

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S9E3 – La necessità aguzza l’ingegno

22:15 Candice Renoir S9E4 – Chi semina vento raccoglie tempesta

23:15 Due cuori e un tesoro

Cielo

20:00 Six Kings Slam

22:00 Beyond the Law – L’infiltrato

23:45 Indimenticabile ultima volta

01:10 La cultura del sesso

Twentyseven

20:08 Maverick

22:39 The Nice Guys

00:44 Il colombiano -Miami Vice-pilot

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Quel giorno d’estate

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Ricordati di me

23:55 È solo l’inizio

La 5

20:49 Che pasticcio, Bridget Jones!

23:04 Uomini e donne/

00:29 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi

22:40 Vite al limite

Cine34

21:05 Roma a mano armata

23:01 Italia a mano armata

Focus

20:25 Perduti negli abissi – Storie di sommergibili – PrimaTv

21:40 I sei del titanic: un segreto inconfessabile

23:11 I tesori perduti dell’antica Roma

00:58 La terra dopo l’uomo

01:40 Segreti sotto la sabbia

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Hamburg distretto 21

22:00 Law & Order: Special Victims Unit

23:49 Law & Order: Organized Crime

01:57 Cold Case – Delitti irrisolti

Italia 2

21:15 Abandoned – PrimaTv

23:21 The Final Destination

DMAX

20:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie quotidiane. La ‘conformità’ nel libro di pittura di Leonardo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Jünger nelle tempeste d’acciaio – 16/04/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1874 La nascita dell’impressionismo – 17/10/2024

22:05 a.C.d.C. Apocalissi del passato – p. 2 – La distruzione di Sodoma: tra leggenda e realtà

23:05 Cronache dal Mito Apollo: gli oracoli divini

23:35 Cronache dal Mito. Eracle: l’eroe universale

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio