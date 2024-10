Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 House of Gucci

00:10 TG1 Sera

00:15 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:35 La fisica dell’amore

01:10 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6547

21:20 Le Ragazze

23:15 A casa di Maria Latella

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:23 E’ sempre Cartabianca

Canale 5

21:35 Temptation Island

Italia 1

21:23 The Foreigner

23:47 The Accountant

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Best Weekend

01:00 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

21:11 Pulp Fiction

00:11 Il mondo perduto: Jurassic Park

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.4

21:21 Wash Me in the River

23:05 Wonderland

23:35 Primal

01:16 Anica appuntamento al cinema

01:19 Criminal Minds VII ep.4

Iris

21:15 Il Grinta

23:55 I berretti verdi

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E6

21:16 L’accusa

23:30 Amare affondo

23:46 Un’ora sola (film)

00:00 Rock Legends: Joni Mitchell

Rai Movie

21:10 Il mondo dei replicanti

22:41 Spiral – L’eredità di Saw

00:14 Brian Banks – La partita della vita

Rai Premium

21:20 Miss Fisher e la cripta delle lacrime

23:10 Cuori e Delitti – Un romanzo fatale

00:45 Storie italiane

Cielo

20:05 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:20 Nathalie…

01:20 L’ingenua

Twentyseven

20:08 Richie Rich – Il piu’ ricco del mondo

22:02 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

23:49 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Tre americani a Parigi

22:35 The World Of Us

00:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:20 La cucina di Sonia – Natale

01:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:47 Inga Lindstrom – Estate a Sommerby

23:49 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

23:05 La clinica del pus

Cine34

21:05 I cassamortari

23:14 Il ritorno del Monnezza

Focus

20:28 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

22:37 L’ asteroide che cambio’ tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni

00:29 La terra dopo l’uomo

01:11 Segreti sotto la sabbia

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:25 Cherif

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

21:52 Law & Order: Special Victims Unit

23:35 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

21:25 Big Bang Theory

23:43 One Piece

DMAX

20:15 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

21:20 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie quotidiane. Il pingere nelle firme degli artisti

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cola di Rienzo l’ultimo tribuno – Puntata del 15/10/2024

21:10 Nel secolo breve – 1944, la primavera di Roma – 04/06/2024

22:40 L’ostetrica di Auschwitz

23:40 Cari amici vicini e lontani – ep.2

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio