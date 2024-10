A1, Valmontone – Diverse chiusure notturne interesseranno l’uscita della stazione di Valmontone: ecco quando. Tutti i dettagli e le info utili da conoscere.

A1, diverse chiusure dell’uscita della stazione di Valmontone: il calendario e tutte le info

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione di nuove barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze/Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, al km 592+900.

Foto di repertorio

