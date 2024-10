Valmontone, operazione “Small Car”: arrestati due uomini

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nelle prime ore di questa mattina, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di due cittadini, residenti in provincia di Napoli, emessa dal Tribunale di Velletri poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

La vicenda e l’arresto

Il provvedimento emesso nei confronti di un 40enne e 23enne è scaturito a conclusione di una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Valmontone, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, avviati successivamente al furto di tre autovetture del tipo “utilitarie” di ultima generazione, avvenuto nel mese di febbraio nei parcheggi di un noto centro commerciale di Valmontone.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dai militari tramite acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e attraverso la consultazione delle contravvenzioni per eccesso di velocità elevate a carico dei proprietari delle autovetture, vittime dei furti, hanno consentito, di ricostruire la via di fuga dei veicoli e di individuare due dei quattro indiziati di essere gli autori dei furti che, arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, si avvicinavano ai mezzi con una particolare abilità, le aprivano e dopo pochi secondi ripartivano in direzione del vicino casello autostradale per poi dirigersi verso Napoli.

La successiva attività investigativa, eseguita mediante perquisizioni presso i rispettivi domicili, analisi del traffico telefonico e del materiale informatico in sequestro, ha permesso di individuare i due, peraltro inseriti in un contesto delinquenziale già noto nel settore della compravendita dei pezzi di ricambio delle autovetture attraverso inserzioni online. Difatti le autovetture venivano cannibalizzate per essere poi rivendute a porzioni a prezzi particolarmente vantaggiosi.

La prevenzione e il contrasto a questa tipologia di reati predatori da parte della Compagnia di Carabinieri di Colleferro, proseguirà nelle prossime settimane mediante servizi di controllo straordinario del territorio, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, per garantire maggiore sicurezza nei pressi delle attività commerciali maggiormente frequentate dalle persone provenienti dai comuni limitrofi della provincia di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

