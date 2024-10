Controlli ad Anagni: allontanato un uomo con Foglio di Via

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Anagni tesi sia a prevenire i furti in abitazione che ad incrementare i livelli di icurezza nella giurisdizione del comune di Anagni e di quelli limitrofi.

Controlli ad Anagni e dintorni: ecco il report completo dai Carabinieri

Nelle scorse ore è stata svolta una specifica attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori in abitazioni private che ha permesso , difatti, ai militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di mettere in fuga alcuni soggetti sorpresi all’interno di un condominio che, verosimilmente, stavano per introdursi all’interno di alcune abitazioni in pieno centro nella Città Dei Papi.

In particolare un 36enne, non nuovo alle cronache giudiziarie, è stato identificato e condotto in caserma per essere allontanato dal Comune di Anagni e proposto al Questore della Provincia di Frosinone per l’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione del rimpatrio con del foglio di via obbligatorio poichè non in grado di giustificare la sua presenza nei pressi di alcune proprietà private.

I servizi di prevenzione e repressione proseguiranno senza soluzione di continuità da parte dei Carabinieri di Anagni , implementando sempre più l’attività di controllo del territorio, soprattutto in quelle aree ritenute più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.