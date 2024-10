Libri sul brigantaggio in mostra, da lunedì 14 ottobre, nella sede dell’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni (presso il convitto Regina Margherita).

Anagni, libri sul brigantaggio in mostra: l’inaugurazione lunedì, 14 ottobre. Ecco tutti i dettagli

L’inaugurazione è prevista alle ore 15.30. La mostra, curata da Piero Capozi e Ledj Madai, sarà visitabile fino al 22 novembre. Un video della mostra sarà visibile sul canale YouTube dell’Isalm.

Subito dopo l’inaugurazione della mostra, prenderà il via il seminario, in programma fino al 16 ottobre 2024, su fonti e percorsi storici per indagare il fenomeno del brigantaggio nel Lazio meridionale, tenuto dai professori Irene Fosi (Università di Chieti), Renato Sansa (Università della Calabria) e Vincenzo De Caprio (Università di Viterbo) con lezioni a studenti e uditori.

Il seminario verrà aperto dai saluti del professore Gioacchino Giammaria, presidente dell’Isalm.

