Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

00:30 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S6E12 – Conseguenze

22:10 F.B.I. International S3E12 – L’armata dell’oscurità

23:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

23:40 TG2 Mizar

00:05 Meteo 2

00:15 TG2 Cinematinée

00:20 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 Blob SupeRedux

20:50 Riserva Indiana

21:15 Gabriella

23:05 TG3 Mondo

23:30 TG3 Agenda del Mondo

23:35 Meteo 3

23:40 L’ingiustizia sulla pelle – Un Giorno in Pretura

00:40 Appuntamento al cinema

Rete 4

21:48 Freedom – Oltre il confine – PrimaTv

Canale 5

21:35 Tu si que vales

Italia 1

21:03 NCIS – Unità Anticrimine

21:48 L’Era Glaciale

23:32 Transformers

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Uozzap Collezione

00:00 Tg La7

00:20 Il momento di uccidere

01:10 Anticamera con vista

TV8

21:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:40 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

01:00 X Factor

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

21:11 Today you Die

23:04 Brick Mansions

Rai 4

20:33 Castle IV ep.7

21:19 On the Edge

23:03 I fiumi di porpora – La serie III – Il giorno del giudizio

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Il silenzio degli innocenti

Iris

21:13 Il collezionista

23:28 Seduzione pericolosa

Rai 5

20:15 Rai5 Classic pt 26

20:45 Save the Date 2022-2023 Puntata 2

21:14 Dolore sotto chiave – Sik Sik, l’artefice magico

22:30 Eduardo e il ‘900

23:44 Aus Italien – S1E6 Ivan Fedele

Rai Movie

21:10 Un matrimonio da favola

22:45 Quando Hitler rubò il coniglio rosa

00:45 Artemisia – Passione estrema

Rai Premium

21:20 A muso duro – Campioni di vita

23:10 Dove la trovi una come me?

01:30 La Squadra – S4E13

Cielo

20:10 Affari di famiglia

21:20 Malizia

23:15 Malizia 2mila

01:05 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

Twentyseven

21:08 Niente da dichiarare?

23:16 Ocean’s 8

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Ci pensa Beaver

22:30 La tenda rossa

00:00 La compieta preghiera della sera

00:20 Santo Rosario

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Non ditelo alla sposa

La 5

20:10 Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta

22:05 Virtual Lies – Fuori controllo

23:48 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

21:35 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:07 L’insegnante balla… con tutta la classe

23:04 L’iinsegnante viene a casa

Focus

20:24 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

21:15 I disastri che hanno cambiato il mondo

22:17 Creature bizzarre

23:20 Gli animali più pericolosi

00:19 La guerra bianca – uomini soldati eroi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:15 I misteri di Murdoch

01:15 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Maigret: Il porto delle nebbie

21:59 Harry Wild – La signora del delitto

23:55 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Critters – Gli Extraroditori

23:03 The Conjuring – Il caso Enfield

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:45 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Andrea Avalli

20:30 Passato e Presente – Cristoforo Colombo. La lettera che cambiò il mondo

21:10 Intervista

22:55 Verso l’alto – Pier Giorgio Frassati

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

