Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 Prix Italia 2024 Appunti di un viaggio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E4 – Rapimenti & bugie

22:10 N.C.I.S. Hawaii S3E5 – Servire e proteggere

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S1E20 – Bersagli

23:35 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6545

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

21:18 Quarto grado

Canale 5

21:35 Storia di una famiglia perbene – seconda stagione – PrimaTv

23:53 Tg5

Italia 1

21:23 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

00:35 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:11 Brick Mansions

23:02 Shazam!

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.2

21:20 Clean

22:58 Salt

00:39 Anica appuntamento al cinema

00:42 Wonderland pt.2

Iris

21:14 Corda tesa

23:30 L’uomo nel mirino

Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – E4

21:14 Don Carlo (Teatro alla Scala, 2023)

23:46 Franco Battiato in tournée

00:56 Fabrizio de André in tournée

01:46 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il traditore

23:40 Il Primo Re

01:55 ANICA APPUNTAMENTO AL CINEMA#TX11/10 H.0

Rai Premium

21:20 Dove la trovi una come me?

23:35 Kostas – S1E7

00:35 Kostas – S1E8

Cielo

20:05 Affari di famiglia

21:25 Nathalie…

23:30 Indimenticabile ultima volta

00:55 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

21:08 Ocean’s 8

23:14 Scandalo al sole

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Queen of Katwe

23:00 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Operazione sottoveste

23:45 Ma come fa a far tutto?

01:35 ArtBox

La 5

21:46 Shall We Dance?

23:53 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:07 Mani di velluto

23:15 Grand Hotel Excelsior

Focus

20:25 L’ asteroide che cambio’ tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni – PrimaTv

22:22 Connessione cosmica – i segreti delle piramidi di giza

23:34 Le sette meraviglie del mondo antico

00:37 Hindenburg: Le verita’ nascoste

01:23 Drive up

01:49 Tg5 start

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Astrid et Raphaelle

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Chicago P.D.

21:53 Law & Order: Special Victims Unit

23:36 Hamburg distretto 21

Italia 2

21:15 The Conjuring – Il caso Enfield

00:00 La cosa

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Bob Kennedy il sogno infranto

21:10 Donne di Campania Tina Pica

22:05 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 17 – Vittorio Veneto, bollettino di una vittoria

23:00 Giuseppe Zigaina

23:50 Nuovo Evento

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Bob Kennedy il sogno infranto

01:00 Illuminate – Krizia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio