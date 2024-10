Rubano due paia di scarpe nell’Outlet di Valmontone: tre arresti

I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato tre persone, un 33enne, un 34enne già noto e un 35enne, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso di calzature all’interno di un’attività ubicata nell’Outlet di Valmontone.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alla denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, i tre uomini, arrivati dalla Capitale, si sono recati all’interno del negozio e con particolare destrezza hanno sottratto le calzature esposte riponendole in una busta eludendo i dispositivi antitaccheggio.

Questa operazione è stata notata dal personale della sicurezza dell’Outlet che ha allertato i Carabinieri della Stazione di Valmontone.

Nel giro di pochi minuti i militari sono intervenuti ed hanno fermato i tre soggetti recuperando la refurtiva, dal valore complessivo di euro 300, che è stata restituita all’avente diritto. Tempestivi approfondimenti hanno consentito di individuare il veicolo utilizzato dai cileni, per raggiungere il centro commerciale e di rinvenire all’interno arnesi da scasso (piedi di porco e cesoie) con guanti e torce, tutto materiale sequestrato.

Per tutti e tre è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso e la denuncia a piede libero per il possesso di arnesi da scasso.

Questa mattina gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Velletri che ha così disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.

È importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo di prevenzione più ampio che mira al contrasto del fenomeno dei furti nelle attività commerciali, avvalendosi della collaborazione del personale preposto alla sicurezza.

Foto di repertorio