Roma, pedone di 54 anni investito e ucciso sulla Togliatti

Roma, Viale Palmiro Togliatti – Ennesima tragedia sulle strade capitoline: un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio di ieri, 7 ottobre 2024.

Roma, pedone di 54 anni investito e ucciso da un Suv nel pomeriggio di ieri sulla Togliatti

Un pedone di 54 anni è stato investito e ucciso nel tardo pomeriggio di ieri: si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulle strade capitoline, a poche ore di distanza dalla morte di un uomo di 73 anni.

Inutile ogni tentativo di soccorso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il conducente del Suv si sarebbe fermato a prestare soccorso. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio