Roma, investito da un’auto: pedone di 73 anni muore in ospedale

Roma, Eur – Ancora sangue sulle strade della Capitale: morto un anziano dopo essere stato investito da un’auto.

Roma, pedone di 73 anni muore dopo essere stato investito da un’auto: la tragedia in zona Eur nella serata di ieri

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 6 ottobre 2024, in zona Eur. L’uomo, un anziano di 73 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto in viale Europa, all’incrocio con via Cristoforo Colombo.

Il pedone, subito dopo l’incidente, è stato portato in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso; in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per stabile l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio