Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Brennero – S1E7 – Cadono le maschere – Parte 1

22:30 Brennero – S1E8 – Cadono le maschere – Parte 2

23:30 Cose nostre – O’schiattamuort

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre – O’schiattamuort

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Lo Spaesato

23:15 90°… del Lunedì

00:26 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

21:23 Quarta Repubblica

Canale 5

21:35 Grande Fratello

Italia 1

21:25 Lucy

23:16 Sport Mediaset Monday Night

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Tg La7 – L’Orrore di un anno

00:30 Tg La7

TV8

20:15 100% Italia – Anteprima

20:20 100% Italia

21:30 Il giustiziere della notte

23:30 Honest Thief

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Femmine contro maschi

23:45 Only Fun – Comico Show

01:45 Il boss del paranormal

20 — Venti

21:15 Jurassic Park

23:49 The Bourne Identity

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.22

21:20 Escape Room

23:03 Samaritan

00:46 Anica appuntamento al cinema

00:49 Criminal Minds VI ep.22

Iris

21:13 The Untouchables – Gli intoccabili

23:45 The Departed – Il bene e il male

Rai 5

20:16 Under Italy – S1E6

21:14 Piccolo corpo

22:41 Sciarada – Il circolo delle parole Etimo parte 1

23:33 Rock Legends: Ramones

23:56 I Beatles e l’India

01:32 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Per un pugno di dollari

22:55 Il meraviglioso paese

00:35 The Double

Rai Premium

21:20 Tale e Quale Show – Puntata del 04/10/2024

23:45 I casi della giovane Miss Fisher S2E5 – Delitto al bowling

00:35 I casi della giovane Miss Fisher S2E6 – Colpo di grazia

Cielo

20:05 Affari di famiglia

21:20 Maryland

23:15 OnlyFans – La nuda verità

00:00 Ashley Madison: sesso, bugie e tradimenti

Twentyseven

21:09 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

23:13 Una notte da leoni

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Canonico

22:25 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:10 Famiglie d’Italia

21:30 Bull

00:50 ArtBox

La 5

21:42 The Impossible

00:03 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

21:06 Il cosmo sul comò

23:08 Vi racconto

Focus

20:25 Connessione cosmica – i segreti delle piramidi di giza – PrimaTv

21:25 Le sette meraviglie del mondo antico

22:43 Foo fighters – Misteriosi oggetti volanti

00:27 The Space Shuttle that fell to Earth

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 Shetland

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:41 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

21:25 One Piece – PrimaTv

22:33 My Hero Academia – PrimaTv

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Marguerite Yourcenar “Memorie di Adriano”

21:10 Cronache dal Mito. Afrodite: le leggi dell’amore

21:40 La bussola e la clessidra – Lepanto

22:40 Cronache dal mito. Atena la vergine sapiente

23:10 La fine del nazismo (pt3)

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio