Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Cento, un secolo di servizio pubblico

00:05 TG1 Sera

00:10 Speciale Tg1 – 7 ottobre, un anno dopo

01:20 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E4 – Istinto animale

21:50 9-1-1 Lone Star S4E4 – Abbandonato

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

01:05 Felicità 2024 La stagione della famiglia

Rai 3

20:00 Blob Redux

20:35 Stop ai Pfas – Presadiretta

21:20 Italia in vendita – Presadiretta

23:10 Il ragioniere killer – Detectives

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

21:25 Zona bianca

Canale 5

21:28 La rosa della vendetta – riassunto

21:31 La rosa della vendetta – PrimaTv

Italia 1

21:18 Le Iene

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Il momento di uccidere

00:15 Tg La7

00:25 ArtBox

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Spider-Man: Far from Home

23:40 Free Guy – Eroe per gioco

NOVE

20:25 Che tempo che fa

21:55 Che tempo che fa – Il tavolo

00:40 Fratelli di Crozza

02:10 Motors

20 — Venti

21:15 The Bourne Identity

23:40 Into the Sun

Rai 4

20:32 Castle IV ep.2

21:19 Operation Napoleon

23:18 Overdose

Iris

21:13 Balloon – Il vento della libertà

23:48 Woman in Gold

Rai 5

20:43 Save the Date 2022-2023 Puntata 1

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E13

23:06 I miserabili

00:46 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Adam

22:55 Chi ha incastrato Roger Rabbit

00:35 La truffa dei Logan

Rai Premium

20:30 Donna Detective – S2E5 – Il giovane ufficiale

21:20 Purché finisca bene – Non ho niente da perdere

23:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E16

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E17

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Lolita

23:50 Nude per l’assassino

02:00 La cultura del sesso

Twentyseven

20:10 Una notte da leoni

22:11 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

00:14 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 La tenda rossa

22:55 Giulietta e Romanoff

00:40 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Desperate Housewives

23:55 Mistresses

01:35 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

21:10 La legge dell’attrazione

22:52 Temptation Island

Real Time

20:45 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Il ciclone

23:05 I laureati

Focus

20:25 I tesori perduti dell’antica Roma – PrimaTv

22:26 Dehesa – La foresta delle meraviglie

00:38 Il lato selvaggio dell’america latina

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:00 Vera

00:55 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:02 Harry Wild – La signora del delitto

22:11 Maigret e il caso Saint-Fiacre

23:54 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Big Bang Theory

23:26 Tremors: Shrieker Island

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:20 Border Control Italia

22:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Silvano Benedetti

20:30 Passato e presente – La Stasi: l’occhio segreto della Ddr

21:10 Il dottor Stranamore

22:40 Donne di Campania Elvira Notari

23:40 Marina Militare nella prima guerra mondiale Brindisi, la sentinella

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 Grande Fratello (in diretta)

