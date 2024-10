Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 ottobre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 ottobre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 ottobre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Rumba therapy

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

21:20 The floor – Ne rimarrà solo uno

23:45 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6538

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

21:25 Fuori dal coro

Canale 5

21:37 I fratelli Corsaro – PrimaTv

23:52 X-Style

Italia 1

21:23 FBI: Most Wanted – PrimaTv

23:48 The Jackal

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Inchieste da Fermo

23:15 La7 Doc

00:05 C’era una volta… Il Novecento

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

00:30 Ci vediamo domani

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Best Weekend

23:20 Little Big Italy

20 — Venti

21:12 Contagion

23:21 The Next Three Days

Rai 4

20:33 Criminal Minds VI ep.19

21:20 I fiumi di porpora – La serie S3E3 – XXY

23:01 Cut Off

01:20 Criminal Minds VI ep.19

Iris

21:13 Eyes Wide Shut

00:23 L’ ultima eclissi

Rai 5

20:15 Under Italy – S1E3

21:13 Art Night – Puntata 21 – Mario Ceroli, le forme della meraviglia

22:14 Rock Legends: Ray Charles

22:37 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

23:21 Buddy Guy, The Torch

01:06 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Tutti lo sanno

23:25 Entrapment

01:25 Volami via

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 28/09/2024

01:55 La scogliera dei misteri – S1E6

02:45 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:20 The crew – Missione impossibile

23:20 Cugini carnali

Twentyseven

20:08 Mi presenti i tuoi?

22:22 Beethoven

00:00 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:30 TG 2000

20:55 Lettere per la libertà

22:30 Frankie Drake Mysteries

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 K and the city

21:35 Devious Maids

00:55 La Mala Educaxxxion

La 5

21:34 Temptation Island

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Non si ruba a casa dei ladri

23:06 Mollo tutto e apro un Chiringuito

Focus

20:24 Dehesa – La foresta delle meraviglie – PrimaTv

22:36 I disastri che hanno cambiato il mondo

23:32 Ingegneria degli Epic Fail

00:25 Chernobyl – La fine delle illusioni

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Le indagini di Roy Grace

TOP Crime

20:02 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:50 Law & Order: Special Victims Unit

23:32 Law & Order: I due volti della giustizia

01:01 Major Crimes

Italia 2

21:15 Final Destination 2

23:05 Big Bang Theory

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:20 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’autostrada del sole

21:10 Arbore – Cari amici vicini e lontani

22:15 Milva, diva per sempre

23:45 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Tre maestri a Roma: Leonardo, Michelangelo, Raffaello

00:45 Rai News Notte

00:50 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:12 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio