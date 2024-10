Artena, un festival d’arte di strada in memoria di Giako

Ad Artena si terrà un festival d’arte di strada in ricordo di Giako il 5 e il 6 ottobre: ecco i dettagli dall’associazione Giako.

Il Progetto

Ci presentiamo, Associazione Giako, realtà impegnata nell’organizzazione di un festival d’arte di strada che si terrà il 5/6 ottobre 24 ad Artena.

Si tratta di un’iniziativa non a scopo di lucro, che ha come obiettivo principale la commemorazione di Giacomo Roia (in arte Giako), artista di strada, attraverso la diffusione dell’arte di strada nel suo paese natale, Artena (RM).

Per realizzare questo progetto, stiamo cercando il sostegno di realtà che supportino questa causa attraverso un contributo economico o qualsiasi altra forma di collaborazione che riteniate opportuna.

Il vostro sostegno sarebbe fondamentale per permetterci di realizzare questo festival che prevede la presenza di artisti di strada provenienti da varie zona disponibili a condividere l loro arte per questa iniziativa e le varie necessità annesse per realizzare questo evento.

Siamo naturalmente disponibili a fornirvi ulteriori dettagli sul progetto e ad incontrarvi per discutere di eventuali modalità di collaborazione.

Info nella locandina in evidenza