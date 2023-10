Artena piange la scomparsa di Giacomo Roia, in arte Giako

Lutto ad Artena per la scomparsa di Giacomo Roia, conosciuto da tutti come Giako.

Artena piange Giacomo Roia, in arte Giako, famoso artista di strada. Conosciuto per le sue esibizioni, anche in Rai, Giacomo Roia viveva a Milano ma la notizia della sia morte non ha tardato ad arrivare anche ad Artena, da dove veniva.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia pubblicati tramite social. Ancora non sono note le cause del decesso del giovane.

Foto da Facebook