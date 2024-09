Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Sempre al tuo fianco – S1E5 – Segreti sommersi

22:35 Sempre al tuo fianco – S1E6 – Non mi lasciare

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Alla scoperta del dragone

00:50 Pellegrino in Terra d’Oriente. Esempio di pace per il mondo

01:20 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E3 – Il male che conosci

21:50 9-1-1 Lone Star S4E3 – Gridare al lupo

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob Redux

20:35 Il mondo dello sballo – Presadiretta

21:20 Età Biologica – Presadiretta

23:10 L’omicidio di Cristiano Aprile – Detectives

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:29 La rosa della vendetta – riassunto

21:31 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:22 La rosa della vendetta – Anticipazione

Italia 1

21:13 Le Iene

01:06 Chucky – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:30 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Blacklight

23:40 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Renato Zero – Autoritratto

23:25 Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale

01:15 Naked Attraction Italia

20 — Venti

21:10 Final Score

23:15 Programmato per uccidere

Rai 21

20:32 Castle III ep.16

21:19 Cut Off

23:33 Bronx

Iris

21:13 Le Crociate

Rai 5

20:13 Rai News Giorno

20:16 Rai 5 Classic Puntata 13

20:43 Essere Maxxi – Michelangelo Pistoletto

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E12

23:06 Red Joan

00:43 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Press Play – La musica della nostra vita

22:35 Come se non ci fosse un domani

00:15 Queen Bees – Emozioni senza età

Rai Premium

21:10 Tale e Quale Show

23:35 Candice Renoir S8E9 – Chi semina vento raccoglie tempesta

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Django

23:20 Come feline nelle notti di Tokyo

Twentyseven

21:08 2 single a nozze – Wedding Crashers

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Conferenza stampa di Papa Francesco di ritorno dal viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio

21:20 Il coraggio di una madre Brooke Ellison

23:30 Rafael

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Desperate Housewives

23:55 Mistresses

La 5

21:08 Identical Love

23:02 Temptation Island

Real Time

20:40 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:07 Sono solo fantasmi

23:03 Viuuulentemente… mia

Focus

20:24 I tesori perduti dell’antica Roma – PrimaTv

22:21 Alaska, la terra degli orsi

23:34 I caracal – Nottambuli e solitari

00:36 Dall’alba al tramonto

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 Vera

TOP Crime

20:02 Harry Wild – La signora del delitto

22:02 Maigret in vacanza

00:02 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Big Bang Theory

23:24 Tremors: A Cold Day in Hell

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:35 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marco Hagge

20:30 Passato e Presente – Guerra civile in Libano

21:10 Snowden

23:20 Donne di Campania Matilde Serao

00:10 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

