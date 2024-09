Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E2 – Quello che resta

22:10 N.C.I.S. Hawaii S3E3 – Brividi e adrenalina

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S1E18 – TNT

23:35 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6535

21:25 Tutto in un giorno

23:10 Vola Colomba

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG- Magazine

Rete 4

21:24 Quarto grado

Canale 5

21:34 Riassunto – Endless love

21:37 Endless Love – PrimaTv

23:52 Anticipazione – Endless love

Italia 1

21:26 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Fratelli di Crozza

23:15 Only Fun – Comico Show

01:05 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:11 The Accountant

23:45 Skiptrace – Missione Hong Kong

Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.16

21:20 Bronx

23:19 Cogan – Killing them softly

00:59 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:27 L’uomo nel mirino

23:50 J. Edgar

Rai 5

20:19 Ghost Town: Gairo (Sardegna) – E8

21:14 La rondine (Chailly, Brook)

23:12 Rock Legends: Talking Heads

23:36 Bruce Springsteen: Born To Rock

00:28 Rock Legends: Aretha Franklin

00:51 Rock Legends: Chuck Berry

Rai Movie

21:10 Entrapment

23:05 La truffa dei Logan

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Sempre al tuo fianco – S1E3 – Cuori in affanno

22:15 Sempre al tuo fianco – S1E4 – Emergenza in famiglia

23:10 Kostas – S1E3

00:10 Kostas – S1E4

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Bianca come la neve

23:40 La Maison

Twentyseven

21:08 Sulle ali dell’avventura

23:19 La stangata

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Frankie Drake Mysteries

22:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Un marito per Cinzia

23:25 Frida

La 5

21:25 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:06 Sapore di te

23:12 Sotto il sole di Riccione

Focus

20:19 Chernobyl – La fine delle illusioni – PrimaTv

21:30 Pompei: Le nuove verità

23:38 Le sette meraviglie del mondo antico

00:38 Drive up

01:05 Tg5 start

01:08 E-Planet

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Astrid et Raphaelle

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Harrow

21:57 C.S.I. New York

23:48 Hamburg Distretto 21

Italia 2

21:15 L’evocazione – The Conjuring

23:33 It

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

00:35 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Edward Bernays, il persuasore occulto – 20/12/2023

21:10 Donne di Campania Matilde Serao

22:00 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 15 – Non solo soldati, gli italiani durante la Grande Guerra

22:55 Diario Civile – Mauro Rostagno: il giornalista vestito di bianco

23:45 Domenica con Teatro delle Vittorie

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio