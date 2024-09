Aperto l’Ambulatorio di Infertilità di Coppia presso l’Ospedale di Velletri

La Asl Roma 6 annuncia con piacere l’apertura dell’Ambulatorio di Infertilità di Coppia presso l’Ospedale di Velletri, diretto dal Dott. F. Angelini, Direttore Medico del Polo H3.

Apertura dell’Ambulatorio di Infertilità di Coppia presso l’Ospedale di Velletri

Questo nuovo servizio già disponibile per gli utenti è dedicato a tutte le coppie che affrontano difficoltà legate alla fertilità e offre un’ampia gamma di esami diagnostici e visite specialistiche per affrontare il percorso con il massimo supporto e professionalità.

L’Ambulatorio di I° livello per lo studio dell’infertilità, in convenzione con il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale Sandro Pertini è già operativo dal 9 settembre. Si articola e caratterizza per un’offerta diagnostica specializzata, come di seguito riportato.

Lunedì:

• Ore 8:00-9:30: Ecografia ovarica per monitoraggio follicolare e conta antrale (6 prestazioni da 15 minuti ciascuna).

• Ore 9:30-14:00: Ambulatorio infertilità. Visite della durata di 30 minuti (N.4 prestazioni) e visite di controllo di 20 minuti (N.5 prestazioni).

Martedì:

• Ore 15:00-18:00: Isteroscopia diagnostica (5 prestazioni da 40 minuti ciascuna).

Mercoledì:

• Ore 8:00-9:30: Ecografia ovarica per monitoraggio follicolare e conta antrale (6 prestazioni da 15 minuti ciascuna).

Giovedì:

• Ore 8:00-10:00: Ambulatorio seminologia con 2 prestazioni da 20 minuti e 4 interne.

• Ore 10:00-14:00: Sonosisterosalpingografia (5 prestazioni da 40 minuti ciascuna).

Venerdì:

• Ore 8:00-9:00: Ecografia ovarica per monitoraggio follicolare (4 prestazioni da 15 minuti ciascuna).

Modalità di Accesso

Per usufruire dei servizi dell’Ambulatorio, è necessario prenotare le prestazioni tramite il CUP della Asl Roma 6. Gli orari sopraindicati permettono di pianificare con anticipo la visita o l’esame richiesto, assicurando alle coppie assistenza tempestiva e personalizzata.

L’Ambulatorio rappresenta una grande opportunità per tutte le coppie del territorio che stanno affrontando problemi di fertilità, garantendo loro un percorso completo e all’avanguardia, sempre sotto la supervisione di esperti nel settore.

Per informazioni e prenotazioni: Contattare il CUP Asl Roma 6 o recarsi presso il centro prenotazioni dell’Ospedale di Velletri.