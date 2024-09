Velletri, ospitati i delegati dei Paesi gemellati durante la Festa dell’Uva e dei Vini

Dal 20 al 22 settembre 2024, la città di Velletri ha ospitato un’importante manifestazione di gemellaggio con le città di Offenbach am Main (Germania) e Mödling (Austria), in concomitanza con la tradizionale Festa dell’Uva e dei Vini. Questo evento ha avuto l’obiettivo di far conoscere ai delegati dei Paesi gemellati non solo l’importanza di questa festa per la comunità, ma anche le preziose tradizioni culturali e storiche che caratterizzano la città.

La giornata di sabato 21 settembre è stata dedicata a un convegno sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), intitolato “Next Generation: esperienze a confronto”. In questa occasione, i sette delegati, accompagnati dagli amministratori locali, hanno avuto l’opportunità di discutere e confrontare i progetti di PNRR delle tre città coinvolte.

Hanno preso parte al convegno il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Simona D’Urbano, e i Dirigenti dei vari settori: l’Arch. Damiano Maurizio Sollami (Settore IV), la Dott.ssa Maria Nanni Costa (Settore II), e l’Arch. Paolo Candidi (Settore VI). Hanno partecipato anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fausto Servadio, il Consigliere comunale di Mödling, Sabine Karl-Moldan, il Consigliere comunale di Offenbach am Main, Stephan Fäber e il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.

Durante il convegno, sono stati presentati vari progetti di grande rilevanza per le città, tra cui quelli di Rigenerazione Urbana, i Piani Urbani Integrati con Città Metropolitana Roma Capitale, e iniziative focalizzate su Sport e Inclusione Sociale, Istruzione e Ricerca, nonché progetti di Inclusione e Coesione. Questi interventi sono stati accolti con interesse e attenzione dai partecipanti, i quali hanno potuto scambiare idee e buone pratiche per affrontare le sfide comuni.

Al termine del convegno, i delegati hanno partecipato a una visita presso i cantieri già avviati in città. Tra le varie tappe, hanno visitato il cantiere di piazza Cairoli, recentemente avviato, e l’appena inaugurata via Luigi Novelli. Hanno anche esplorato il mercato coperto e piazza Metabo, che saranno oggetto di significativi lavori di PNRR nei prossimi mesi. Queste visite hanno permesso ai delegati di comprendere meglio le dinamiche di sviluppo urbano di Velletri e l’impatto positivo che questi progetti avranno sulla comunità locale.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sull’inaugurazione della tradizionale Festa dell’Uva e dei Vini, un evento che celebra una delle più importanti tradizioni della città.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali, oltre ai delegati della Regione Lazio, di Città metropolitana e le autorità delle città limitrofe, i quali hanno accolto calorosamente gli ospiti della città gemellate I rappresentanti dei Paesi gemellati hanno espresso grande apprezzamento per la manifestazione, lodando le iniziative culturali e ricreative promosse. Successivamente è stato rinnovato il giuramento del Gemellaggio, un atto simbolico attraverso il quale le amministrazioni comunali si impegnano a mantenere legami permanenti e a promuovere il dialogo e la cooperazione nei vari ambiti di competenza, al fine di favorire un miglioramento reciproco.

“È stato motivo di orgoglio poter accogliere i delegati delle città gemellate di Offenbach am Main e Mödling anche in occasione della Festa dell’Uva e dei Vini. Questa manifestazione è un momento fondamentale per la città, in quanto è possibile mostrare il nostro patrimonio culturale e le nostre tradizioni. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per consolidare legami di amicizia e collaborazione con le nostre città gemellate”-, ha commentato il Sindaco – “Durante il convegno sul PNRR, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su progetti significativi volti a trasformare le nostre città e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sono certo che questo gemellaggio continuerà a prosperare e che le relazioni instaurate daranno luogo a ulteriori iniziative e collaborazioni. Inoltre, è stato avviato un dialogo per portare avanti un progetto turistico verso la città di Velletri, in previsione del Giubileo”, ha concluso.

La mattina di domenica è stata dedicata alla scoperta delle bellezze culturali e storico-artistiche di Velletri. infatti, i delegati hanno visitato il monumento ai caduti in piazza Garibaldi, dove una fanfara ha suonato gli inni nazionali d’Italia, Austria e Germania, creando un momento di forte emozione e unità. Successivamente, hanno partecipato a una visita guidata presso i Musei Civici di Velletri.