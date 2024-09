Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tramite Amicizia

23:20 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S7E5 – In pace

22:10 The Good Doctor S7E6 – Una giornata difficile

23:00 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:13 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole -EP6533

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Fuori dal coro

Canale 5

21:37 I fratelli Corsaro – PrimaTv

23:55 X-Style

Italia 1

21:59 Coppa italia live-, 12

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita presenta: 100 Minuti

23:10 Il pezzo mancante

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 Innocenti bugie

23:40 Killers

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Nove Comedy Club

23:20 Enrico Brignano Show

01:20 Web of Lies – Quando Internet uccide

20 — Venti

21:16 Attacco al potere

23:38 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones

Rai 4

20:35 Criminal Minds VI ep.14

21:21 I fiumi di porpora – La serie III – Rede

23:03 The Voyeurs

01:00 Criminal Minds VI ep.14

Iris

21:24 Un giorno di ordinaria follia

23:48 Rivelazioni – Sesso è potere

Rai 5

20:19 Ghost Town: Roghudi (Calabria) – E6

21:14 Art Night Puntata 20 – L’aeroplano di Marinetti

22:15 Bruce Springsteen: Born To Rock

23:07 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E3

23:50 Sidemen – I mercenari del rock

Rai Movie

21:10 Voglia di ricominciare

23:05 Mato Grosso

01:00 Miss Sloane – Giochi di potere

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S8E9 – Chi semina vento raccoglie tempesta

22:20 Candice Renoir S8E10 – Indagine interna

23:20 La scogliera dei misteri – S1E3

00:20 La scogliera dei misteri – S1E4

01:15 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 The Icebreaker – Terrore tra i ghiacci

23:35 L’usignolo e l’allodola

Twentyseven

21:09 Ti presento i miei

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 La vera storia di Ruby Bridges

22:30 Frankie Drake Mysteries

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Devious Maids

La 5

21:25 Temptation Island

00:58 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

Cine34

21:07 Buona giornata

23:02 I babysitter

Focus

20:25 Alaska, la terra degli orsi – PrimaTv

21:23 I caracal – Nottambuli e solitari – PrimaTv

22:37 I disastri che hanno cambiato il mondo

23:32 Ingegneria degli Epic Fail

00:26 Clima pazzo, pazzo clima

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Vera – Secret Santa

TOP Crime

20:02 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:52 C.S.I. New York

23:37 Law & Order: I due volti della giustizia

Italia 2

21:15 Final Destination

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:25 WWE NXT

00:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Capello. Parabola di un Comandante – 16/01/2024

21:10 Storie della tv Radio e TV, destini incrociati

22:00 Me l’aspettavo – Il sorriso di Don Puglisi

22:50 Con un battito di ciglia

23:30 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità La regina Eleonora d’Aquitania

00:30 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Grande Fratello (in diretta)

