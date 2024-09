Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Kostas – S1E5

22:35 Kostas – S1E6

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Moonfall

23:35 Questioni di stile

00:45 Generazione Z

01:47 Meteo 2

01:50 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6534

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:25 Dritto e Rovescio

Canale 5

21:37 Grande Fratello

Italia 1

22:03 Coppa italia live-, 14

22:35 Blood Diamond – Diamanti di sangue

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Uefa Europa League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 Only Fun – Comico Show

23:35 Nove Comedy Club

20 — Venti

21:20 Skiptrace – Missione Hong Kong

23:36 Attacco al potere

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.15

21:19 Hawaii Five-0 X ep.14

22:03 Hawaii Five-0 X ep.15

22:47 Hawaii Five-0 X ep.16

23:32 The Whiskey Bandit

Iris

21:24 Sorvegliato speciale

23:46 Nikita

Rai 5

20:18 Ghost Town: Poggioreale (Sicilia) – E7

21:14 Shani e Argerich per Beethoven

23:13 Bono: in attesa di un salvatore

00:04 Buddy Guy, The Torch

Rai Movie

21:10 I mercenari

22:55 Under Suspicion

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 La scogliera dei misteri – S1E5

22:15 La scogliera dei misteri – S1E6

23:10 Mai fidarsi di una bionda

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Absolution – Le regole della vendetta

23:15 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

Twentyseven

20:08 La stangata

22:35 Ti presento i miei

00:39 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Rebecca, la prima moglie

23:15 Scout – viaggio verso l’isola che non c’è

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Sì, Chef! – La Brigade

23:20 One Day

La 5

21:25 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2

23:38 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:08 La mia banda suona il pop

23:09 Forever Young

Focus

20:25 Chernobyl – La fine delle illusioni – PrimaTv

22:19 Storie maledette

00:31 Clima del terzo tipo

01:12 Segreti nel ghiaccio

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

22:59 C.S.I. New York

Italia 2

21:15 It

23:59 Final Destination

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

23:15 La febbre dell’oro

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Piccole Donne. Louisa Alcott e l’utopia femminile – 08/03/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Tre maestri a Roma: Leonardo, Michelangelo, Raffaello

22:10 La bussola e la clessidra – Lo sbarco in Normandia

23:15 Garanti di Storia. La Giunta Centrale e gli Istituti Storici Nazionali

00:15 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

