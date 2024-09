Si terrà ad Artena giovedì prossimo, 26 settembre 2024, l’ultimo saluto al giornalista Manuel Mancini.

Artena, giovedì mattina l’ultimo saluto al giornalista Manuel Mancini

Lo scorso 17 settembre la notizia della morte del giornalista aveva sconvolto Artena e le comunità locali. Stando a quanto riportato, il 37enne si trovava nei pressi del Comune di Valmontone quando avrebbe accusato un malore, risultato fatale.

L’ultimo saluto a Manuel si terrà ad Artena giovedì 26 settembre, alle ore 11:00, presso il Campo Sportivo.

Artena, proclamato il lutto cittadino

In occasione dell’ultimo saluto al 37enne, il Comune di Artena ha proclamato il lutto cittadino.

“L’amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini profondamente colpiti dalla drammatica notizia della prematura scomparsa di Manuel Mancini, intende manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore.

Pertanto, si comunica che i funerali, in accordo con i familiari, si terranno presso il campo sportivo comunale giovedì 26 settembre alle ore 11:00, e proclama il lutto cittadino in segno di cordoglio, rispetto e riflessione”, è quanto pubblicato sulla pagina dell’Amministrazione comunale di Artena.

Foto da Facebook