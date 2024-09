Lutto nel giornalismo locale: muore a soli 37 anni il collega Manuel Mancini, di Artena. Stando a quanto si apprende, nella mattinata di oggi l’uomo avrebbe avuto un malore nei pressi del comune di Valmontone.

Riportiamo il messaggio di cordoglio della Sindaca Bernabei.

Lutto ad Artena e nel giornalismo locale: muore a 37 anni Manuel Mancini

“Una notizia bruttissima ha stravolto la giornata di oggi a Valmontone. Questa mattina, nei pressi del Comune, il giornalista Manuel Mancini ha avuto un malore improvviso da cui non si è mai ripreso. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo.

Manuel aveva appena 37 anni ed era da anni conosciuto e apprezzato sul territorio per l’impegno che, da anni, lo vedeva in prima linea nel campo dell’informazione, dello sport e dell’imprenditoria.

Un pensiero va alla moglie Arianna e alla piccola Azzurra per questa perdita, gravissima e inattesa, come pure a tutti i familiari e alle tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

Ciao Manuel, resterai sempre nei nostri pensieri“, è quanto scrive su Facebook la Sindaca di Valmontone, Veronica Bernabei.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e dei cari del collega scomparso.

Foto da Facebook