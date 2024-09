Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Brennero – S1E3 – Echi della sera

22:30 Brennero – S1E4 – Echi della sera

23:30 Cose nostre – L’ultimo turno

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre – L’ultimo turno

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Lo Spaesato

23:15 90°… del Lunedì

00:27 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6531

21:20 Insider – Faccia a faccia con il crimine

23:20 Mano a mano

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:25 Quarta Repubblica

Canale 5

21:43 Grande Fratello

Italia 1

21:21 Peppermint – L’angelo della vendetta

23:31 Cold Case – Delitti irrisolti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:40 Barbero risponde

23:10 La7 Doc

00:50 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

NOVE

20:30 Chissà chi è

21:30 E’ già ieri

23:40 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

22:38 Homefront

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.12

21:20 Primal

23:02 Raging Fire – Fuoco incrociato

Iris

21:25 The blind side

00:11 Il grande Gatsby

Rai 5

20:18 Ghost Town: Bodie (California) – E4

21:14 Blue Kids

22:29 Sciarada – Il circolo delle parole Vitaliano Brancati. La singolare avventura

23:30 Rock Legends: The Police

23:53 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

Rai Movie

21:10 I professionisti

23:15 Un re per quattro regine

00:45 Un figlio all’improvviso

Rai Premium

21:20 Mai fidarsi di una bionda

22:50 I casi della giovane Miss Fisher S2E1 – Progetto di morte

23:45 I casi della giovane Miss Fisher S2E2 – Briciole di morte

00:35 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Sliding Doors

23:20 Amore e sesso in Scandinavia

00:20 Tesoro, capita a tutti!

Twentyseven

20:56 I gemelli

23:01 Il piccolo lord

00:59 Super car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Canonico

22:25 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

La 5

21:04 Paradiso amaro

23:20 Uomini e donne

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

21:00 Vacanze ai Caraibi

22:56 Vi racconto

Focus

20:21 Pompei: Le nuove verità – PrimaTv

21:11 Le sette meraviglie del mondo antico

22:11 Good Night MH370

00:11 Clima pazzo, pazzo clima

01:15 Segreti nel ghiaccio

01:56 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

21:02 C.S.I. – Scena del crimine

22:55 C.S.I. New York

Italia 2

21:20 One Piece – PrimaTv

22:15 My Hero Academia – PrimaTv

23:10 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Freud e Roma – 14/12/2021

21:10 Garanti di Storia. La Giunta Centrale e gli Istituti Storici Nazionali

22:10 1492

23:20 La fine del nazismo

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 Grande Fratello (in diretta)

