Mentana, hashish e cocaina in casa: arrestato un 23enne

Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hanno arrestato un 23enne italiano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I dettagli sulla perquisizione dei Carabinieri

La scorsa notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del giovane; così, dopo averlo fermato in strada, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo complessivamente oltre 500 g di hashish, suddivisi in panetti, e 80 g di cocaina, nonché denaro contante per un importo di oltre 4.500 euro, ritenuto provento di attività illecita.

L’arresto è stato convalidato e la competente Autorità Giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’attività di polizia giudiziaria, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.