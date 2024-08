Controlli a Fonte Nuova e Mentana: sequestrati 50kg di alimenti in un ristorante

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Mentana e Fonte Nuova, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Controlli a Fonte Nuova e Mentana: ecco cosa emerge

Nel corso delle attività, svoltasi nell’arco serale notturno di venerdì 23 agosto, i Carabinieri hanno denunciato un 25enne poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; l’uomo, che alla vista dei militari ha cercato di scappare, è stato sorpreso con alcune dosi di cocaina, alcune occultate all’interno di un vano dell’autovettura, mentre altre in un accendino appositamente predisposto, nonché la somma contante di Euro 250.

I controlli, inoltre, sono stati estesi anche a due ristoranti della zona; i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente a quelli del N.I.L. di Roma e al personale dell’A.S.L. Roma 5, hanno quindi proceduto ad una verifica del rispetto della normativa sia in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro che nel campo igienico-sanitario. All’esito dei controlli, per il titolare di un ristorante è scattata la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per non aver redatto il previsto Documento di Valutazione di Rischi (così come disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008) e per avere impiegato un lavoratore “in nero”; è stata quindi elevata una sanzione amministrativa per circa 9.000 euro ed è stata disposta la sospensione momentanea dell’attività, a partire dal 26 agosto, in attesa di regolarizzazione.

Nell’altro ristorante, invece, sono state riscontrate alcune carenze igienico-sanitarie e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e si è proceduto al sequestro di circa 50 Kg di pesce e carne surgelati, poiché privi di etichettatura.

Altre 11 persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 180 persone e controllato 130 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 3.100 euro; 2 le patenti di guida ritirate.