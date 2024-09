Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Simon Coleman – Il salto dell’angelo

23:20 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S7E3 – Supporto fondamentale

22:10 The Good Doctor S7E4 – Serata al karaoke

23:00 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6528

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:26 Fuori dal coro

Canale 5

21:41 I fratelli Corsaro – PrimaTv

23:58 X-Style

Italia 1

21:28 FBI: Most Wanted – PrimaTv

23:58 Attacco al potere

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Vittorio Sgarbi – Michelangelo, Rumore e Paura

23:15 La7 Doc

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

20:55 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

23:50 Gialappa’s Cempions

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 xXx

23:35 xXx 2 – The Next Level

20 — Venti

21:12 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

23:33 World War Z

Rai 4

20:33 Criminal Minds VI ep.9

21:20 I fiumi di porpora – La serie S3E1 – Luna Nera

23:01 Sweet River

Iris

21:24 Schegge di paura

00:04 Scuola di cult

Rai 5

20:13 Ghost Town: Isole Svalbard – E1

21:14 Balla, il signore della luce

22:11 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

23:46 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

Rai Movie

21:10 La truffa dei Logan

23:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

01:40 Vicolo cieco

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S8E7 – Il passato che ritorna: parte prima

22:15 Candice Renoir S8E8 – Il passato che ritorna: parte seconda

23:15 La scogliera dei misteri – S1E1

Cielo

20:00 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Moon Crash – Impatto Imminente

23:10 Tranquille donne di campagna

Twentyseven

20:10 Come ti spaccio la famiglia

22:20 Una settimana da Dio

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Amazing Grace

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Devious Maids

00:45 White Collar – Fascino Criminale

La 5

21:10 Temptation Island

00:54 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

00:00 La clinica del pus

Cine34

21:05 La vita è una cosa meravigliosa

23:12 Baciato dalla fortuna

Focus

20:25 Il branco: Lotta di potere – PrimaTv

21:16 Bison: An american icon

22:33 I disastri che hanno cambiato il mondo

23:31 Ingegneria degli Epic Fail

00:25 Clima pazzo, pazzo clima

01:10 Capolavori dell’ingegneria romana

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Le indagini di Roy Grace

TOP Crime

20:02 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:56 C.S.I. New York

Italia 2

21:15 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini

23:35 Big Bang Theory

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:25 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Il caso Montesi: uno scandalo politico

21:10 La battaglia per Roma

22:05 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 3

22:50 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 4

23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Josephine. Napoleone amore mio – 27/06/2023

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

