Tragedia sul lavoro ad Ariccia, nei Castelli Romani: netturbino viene travolto dal furgone con cui stava lavorando nella mattinata di ieri, 17 settembre 2024, e muore a soli 32 anni.

Di seguito, il comunicato inviato da Fp Cgil Roma Lazio e Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.

Tragedia ad Ariccia: netturbino di 32 anni muore travolto dal furgone con cui lavora. Il cordoglio del Sindacato

Infortunio mortale ad Ariccia, Fp Cgil Roma Lazio e Fp Cgil Roma Sud Pomezia Castelli: ancora una tragedia nell’igiene ambientale. Servono investimenti.

Non ce l’ha fatta l’operatore ecologico di 32 anni rimasto gravemente ferito nella mattinata di ieri ad Ariccia, investito dal furgone con il quale stava lavorando sotto la pioggia nella raccolta dei rifiuti su una strada molto ripida.

In attesa che si chiarisca quanto accaduto, con cordoglio ci stringiamo al fianco della famiglia e ai colleghi del lavoratore.

Non è la prima volta che nel territorio dei Castelli Romani si verificano tragici incidenti sul lavoro di questo tipo che coinvolgono il settore dell’igiene ambientale, una serie di precedenti che mette in luce come al di là delle singole dinamiche, che spetta agli organi competenti accertare, ci sia bisogno di una riorganizzazione del lavoro in questo settore che metta al centro la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, contrastando anche i fattori di stress psicofisico che oggi caratterizzano la professione: organici ridotti e carichi di lavoro sempre più intensi accompagnati da investimenti e risorse non sempre sufficienti

per un servizio pubblico essenziale.

Foto di repertorio