I Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di una barista.

Ariccia, vuole cibo gratis in un bar e colpisce la barista al volto con una torcia

In seguito ad una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti all’interno di un bar in via Fontana di Papa, ad Ariccia, dove la donna addetta al banco ha riferito che un uomo, da poco allontanatosi, l’aveva colpita al volto con una torcia elettrica, dopo essersi rifiutata di fornirgli gratuitamente del cibo. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e a fermare l’uomo nei pressi del bar.

La donna, invece, è stata trasportata al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli dove le sono state diagnosticate lesioni con 20 giorni di prognosi.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato il 33enne e lo hanno accompagnato presso il carcere di Velletri dove il Tribunale ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Foto di repertorio