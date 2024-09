Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 I leoni di Sicilia-S1E3

22:30 I leoni di Sicilia-S1E4

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:35 La fisica dell’amore

00:44 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6527

21:20 Gli ultimi saranno ultimi

23:10 A casa di Maria Latella

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:26 E’ sempre Cartabianca

00:55 Dalla parte degli animali

Canale 5

21:35 Temptation Island

Italia 1

21:22 I Mercenari 3

23:54 Into the Sun

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 X Factor

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 La maschera di Zorro

00:15 Parker

20 — Venti

21:12 World War Z

23:34 Constantine

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.8

21:22 The Voyeurs

23:18 The Reckoning

01:13 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:27 Il pistolero di Dio

23:20 La maschera di fango

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E10

21:14 The Sea Ahead

23:08 Nostos

23:31 Johnny Clegg – The White Zulu

00:25 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

Rai Movie

21:10 Chaos Walking

22:55 The Double

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 I casi della giovane Miss Fisher S2E1 – Progetto di morte

22:15 I casi della giovane Miss Fisher S2E2 – Briciole di morte

23:10 Squadra Omicidi Istanbul – La fine di Alp Atakan

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Gomorra – La serie

23:05 Fiume di passione

Twentyseven

20:10 Una settimana da Dio

22:11 Dave – Presidente per un giorno

00:15 Super car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Come prima meglio di prima

22:30 L’uomo che sapeva troppo

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

01:05 White Collar – Fascino Criminale

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Segreti

23:07 Eternal Love

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

21:05 Gli idoli delle donne

23:04 Attenti al gorilla

Focus

20:25 Meraviglie d’Europa – Il lago Balaton – PrimaTv

21:21 Slovenia – Where nature come first

22:38 Meraviglie geologiche d’Italia

23:56 Grandi laghi – Misteri e meraviglie della natura selvaggia

00:50 Mega trasporti

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:25 Cherif

01:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

21:56 C.S.I. New York

23:41 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

21:25 Big Bang Theory

23:44 One Piece

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ildegarda di Bingen. L’altro sapere – 13/05/2024

21:10 La fine del nazismo

22:10 Grande Guerra. Le ore finali

23:05 Florence Nightingale: la prima infermiera. Seconda parte

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

