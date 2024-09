Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Sempre al tuo fianco – S1E1 – Emozioni

22:25 Sempre al tuo fianco – S1E2 – Una scelta inaspettata

23:25 TG1 Sera

23:30 Speciale Tg1 – La cura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S6E1 – Che i giochi abbiano inizio

21:50 9-1-1 Lone Star S4E1 – La nuova tendenza

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

Rai 3

20:00 Blob Redux

20:35 Nessuno escluso – PresaDiretta

21:20 Sanità differenziata – PresaDiretta

23:10 Nicola vs Pietrangeli

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

21:20 Zona bianca

Canale 5

21:40 La rosa della vendetta – riassunto

21:43 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:38 La rosa della vendetta – anticipazione

Italia 1

21:20 Roberto Lipari …E ho detto tutto

23:44 La fidanzata di papà

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 The Karate Kid – La leggenda continua

00:00 Pechino Express

NOVE

21:40 Little Big Italy

01:05 Moana

20 — Venti

21:15 Trafficanti

23:36 Amici per la morte

Rai 4

20:30 Castle II ep.20

21:20 Sweet River

23:05 Speak No Evil

Iris

21:20 Dunkirk

23:29 Tolkien

01:44 L’ assassino di pietra

Rai 5

20:20 Rai 5 Classic – Puntata 8

20:45 Essere Maxxi – Letizia Battaglia

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E10

23:01 Un anno con Salinger

00:39 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Volami via

22:40 Queen Bees – Emozioni senza età

00:25 AAA Genero Cercasi

Rai Premium

20:10 Il Restauratore – S2E16 – Il prezzo della verità

21:20 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze in Cile

22:55 Candice Renoir S8E5 – Tutto arriva a chi sa aspettare

23:50 Candice Renoir S8E6 – È di nuovo passione

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E1

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Atto di forza

23:30 Ecstasy

Twentyseven

20:09 Full Monty – Squattrinati organizzati

21:57 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 In fondo al cuore

23:15 Indovina chi viene a cena?

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Desperate Housewives

00:45 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

21:10 Le sfide del cuore

22:56 Temptation Island

Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 I pompieri

23:02 Moana Pozzi: Storia Di Una Diva

23:48 Amami

Focus

20:25 Storie maledette

22:41 Natura fantastica (e dove trovarla)

00:52 Dall’alba al tramonto

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 Vera

TOP Crime

20:02 La signora in giallo: L’ultimo uomo libero

21:57 Maigret e la vecchia signora

00:06 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Big Bang Theory

23:26 Tremors 4 – La leggenda

DMAX

21:20 Border Control Italia

23:30 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Lorenzo Pubblici

20:30 Passato e presente – Prigionieri italiani degli alleati

21:10 Saint Judy

22:50 Steno

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

