Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 TIM Music Awards

00:05 TG1 Sera

00:08 TIM Music Awards

00:40 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S6E8 – Fantasma

22:10 F.B.I. International S3E8 – Rimuovere il compromesso

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Dossier

00:48 Meteo 2

00:55 TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 Blob35 – I Cult

20:25 Civiltà sepolte – Sapiens files

21:20 Di padre in figlio. Vita da tifosi

23:05 TG3 Mondo

23:30 TG3 Agenda del Mondo

23:35 Meteo 3

23:40 Saman, vita e libertà – Un Giorno in Pretura

00:35 Appuntamento al cinema

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine – PrimaTv

00:22 Dunkirk

Canale 5

21:39 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

Italia 1

21:16 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo – PrimaTv

23:06 Beethoven 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:45 Tg La7

23:55 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:50 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

01:05 Big Wedding

NOVE

21:40 Raffaele Sollecito

23:25 Crimini italiani

20 — Venti

21:13 Amici per la morte

23:21 Speed

Rai 4

20:32 Castle II ep.15

21:19 Kanun – La legge del sangue

22:57 L’ombra della violenza

Iris

21:15 Frantic

23:41 Paura

Rai 5

20:43 Save the Date – Stravinskij: Note Veneziane

21:14 Onda libera: Puntata 3

22:05 Onda libera: Puntata 4

22:58 Voce umana

23:24 Aus Italien – S1E2 Silvia Colasanti

Rai Movie

21:10 Un’avventura

23:00 L’estate addosso

00:45 L’uomo fedele

Rai Premium

21:20 Kostas – S1E1

22:20 Kostas – S1E2

23:20 La vita che corre

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Tranquille donne di campagna

23:05 Orge di lusso

00:10 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:35 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

Twentyseven

21:09 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

23:48 Il pescatore di sogni

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Una parola per un sogno

23:15 Una notte con la regina

01:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:05 How I Met Your Mother

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:10 La casa tra le montagne – L’ape regina – PrimaTv

23:04 Ines dell’anima mia

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:15 L’ insegnante

23:10 La moglie vergine

Focus

20:25 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

21:15 I disastri che hanno cambiato il mondo

22:15 Segreti sotto la sabbia

00:04 Secrets In The Jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:00 I misteri di Murdoch

00:55 A sei passi dal killer

TOP Crime

20:02 Maigret e la vecchia signora

22:17 La signora in giallo: Appuntamento con la morte

Italia 2

21:15 Tremors 4 – La leggenda

23:23 Blade II

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:45 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Frediano Sessi

20:30 Passato e Presente – Dante e la Commedia

21:10 Pane, amore e fantasia

22:40 Illuminate – Margherita Hack

23:40 Giuni Russo. La voce di un gabbiano

Mediaset Extra

21:11 Zelig circus

Foto di repertorio