Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e seconda serata di oggi, 13 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 settembre 2024, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 TIM Music Awards

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S21E1 – Prima o poi

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S3E1 – Spara e scappa

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S3E2 – Acqua e fuoco

23:35 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Baskin – Caro Marziano – Puntata del 10/01/2023

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6525

21:25 Maria e l’amore

23:05 Nel nome del padre. Il caso Cirillo

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Quarto grado

Canale 5

21:30 Riassunto – Endless love

21:37 Endless Love – PrimaTv

23:47 Anticipazione – Endless love

Italia 1

21:21 La maledizione della Prima Luna

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Enrico Brignano Show

23:35 Only Fun – Comico Show

20 — Venti

21:13 Speed

23:34 Bastille Day: Il colpo del secolo

Rai 4

20:36 Criminal Minds VI ep.6

21:22 Raging Fire – Fuoco incrociato

23:30 Pagan Peak S3E7

00:17 Pagan Peak S3E8

Iris

21:25 Il Corriere – The Mule

23:47 Filo da torcere

01:58 Lost River

Rai 5

20:13 Prossima fermata Asia – S1E8

21:14 OSN – Concerto della Memoria 2023

22:56 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

23:56 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

00:36 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 2^ Parte

Rai Movie

21:10 L’albero degli zoccoli

00:25 La notte di San Lorenzo

02:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 La vita che corre – 1^ Parte

23:20 La vita che corre – 2^ Parte

01:20 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Fiume di passione

23:30 La donna lupo

01:00 Teens and Porn

Twentyseven

21:08 I Flintstones

22:49 E.T. l’extraterrestre

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Frankie Drake Mysteries

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Ma come fa a far tutto?

23:15 8 donne e un mistero

La 5

21:10 Un amore tutto suo

23:15 Baby Mama

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

Cine34

21:06 Sapore di mare

23:08 Sotto il sole di Riccione

01:04 Il ginecologo della mutua

Focus

20:24 Meraviglie geologiche d’Italia – PrimaTv

21:27 Grandi laghi – Misteri e meraviglie della natura selvaggia

22:37 Lost world of Angkor vat

00:36 Drive up

01:02 Tg5 start

01:05 E-Planet

01:29 Che Guevara: storia e leggenda

02:21 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Cherif

23:20 Astrid et Raphaelle

01:40 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Harrow

21:56 C.S.I. New York

23:39 Hamburg Distretto 21

Italia 2

21:15 Blade II

23:32 Devil

01:09 Dragon Ball GT

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 Border Control Italia

00:30 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Bob Dylan e la Bibbia – 14/02/2024

21:10 Steno

22:30 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 13 – Non c’è solo la vittoria

23:25 Ultime notizie. Giornalisti e leggi razziali

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Tu si que vales

