Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Kostas – S1E1

22:45 Kostas – S1E2

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Creed 3

23:25 UnoJazz&Blues Festival

00:20 Generazione Z

01:22 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Il mio museo (seconda parte)

20:40 Il cavallo e la torre

20:45 Un posto al sole – EP6524

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:26 Dritto e Rovescio

00:59 The Las Vegas Job

Canale 5

21:39 Riassunto – Endless love

21:42 Endless Love – PrimaTv

23:52 Anticipazione – endless love

Italia 1

21:21 The Batman – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Nove Comedy Club

01:10 Web of Lies – Quando Internet uccide

20 — Venti

21:12 Bastille Day: Il colpo del secolo

23:32 White Elephant – Codice criminale

01:19 The Flash

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.5

21:19 Hawaii Five-0 S10E8 – L’uomo misterioso

22:04 Hawaii Five-0 S10E9 – Ringraziamento con delitto

22:46 Hawaii Five-0 S10E10 – Rivalità

23:31 Skylight

01:09 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:22 Senza tregua

23:26 The River Wild – Il fiume della paura

01:37 The Open Road

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E7

21:14 Sokhiev e Zhang: Il Lago dei Cigni

22:58 Sting Live At Chambord

00:34 Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

Rai Movie

21:10 The Double

22:50 The Watcher

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 La scogliera dei misteri – S1E1

22:15 La scogliera dei misteri – S1E2

23:05 Mai fidarsi del mio vicino

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Attrition

23:05 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

23:30 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:00 Paradise Club: il mega bordello

Twentyseven

20:08 E.T. l’extraterrestre

22:19 Come ti rovino le vacanze

00:06 Super car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’uomo che sapeva troppo

23:05 La Quarta Regola

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Il favoloso mondo di Amélie

23:45 Cena tra amici

La 5

21:10 The Twilight Saga: Eclipse

23:30 Ragazze nel pallone: Tutto o niente

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:08 Sotto il sole di Amalfi

23:07 Rimini Rimini – Un anno dopo

Focus

20:25 Concorde: La storia segreta – PrimaTv

22:21 Storie maledette

00:33 Mega trasporti

01:17 Capolavori dell’ingegneria romana

Giallo

21:10 Vera

23:05 I misteri di Brokenwood

01:00 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Hamburg Distretto 21

21:58 C.S.I. New York

23:50 Law & Order: Organized Crime

Italia 2

21:15 Devil

22:52 Halvdan il giovane vichingo

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Etiopia dall’indipendenza al Regime di Menghistu – 11/02/2022

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Josephine. Napoleone amore mio – 27/06/2023

22:10 a.C.d.C Il diario segreto di Marco Polo

23:05 Cronache dal Mito. Zeus: l’ordine del cosmo

23:35 Cronache dal Mito. Arianna e Teseo nel labirinto

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Zelig circus

