Pineta Morroni, Fare Verde Provincia di Frosinone: “Scomunica per i piromani”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fare Verde Provincia di Frosinone APS in merito all’incendio che ha devastato la Pineta Morroni in Monte San Giovanni Campano.

Il comunicato stampa

Fare Verde Provincia di Frosinone APS lancia l’anatema nei confronti dei piromani: “Auguriamo a chi brucia i boschi e distrugge la Natura di avere restituito con gli interessi il male che ha causato”.

Ci vorrebbe anche la scomunica della Chiesa Cattolica per chi distrugge il Creato e resta impunito dalla giustizia degli uomini.

La Pineta Morroni in Monte San Giovanni Campano doveva essere un luogo di ristoro dove poter godere della frescura e respirare aria pulita.

Purtroppo però gli alberi sono ancora considerati legna da ardere e non un bene per migliorare la qualità della vita. Ogni volta che va a fuoco un bosco viene distrutto un ecosistema e vengono meno tutti i servizi eco sistemici che la natura ci offre gratis.

Il bosco, la crescita degli alberi, la loro capacità di costruire biomassa dalla radiazione solare sono proprietà collettive e più grande è il bosco maggiore è la sua capacità di regolare l’umidità e la temperatura dell’ambiente.

In tanti non sono mai riusciti a considerare la Pineta Morroni come un enorme climatizzatore… Il bosco non è un insieme di alberi che serve per fare denaro esso offre i servizi eco sistemici che non sono immediatamente monetizzabili dal punto di vista commerciale.

Servizi che sono invece indispensabili ed infatti ogni bosco offre riparo alla biodiversità che sappiamo essere direttamente minacciata dal prelievo eccessivo di alcune specie da parte dell’uomo e indirettamente per effetto della perdita di habitat che avvengono per la forte pressione antropica , per i cambiamenti climatici e per l’inquinamento.

Bruciare il bosco Pineta Morroni è stato un atto criminale di grande vigliaccheria nei confronti delle generazioni future.

E’ grazie ai boschi che si perpetua il ciclo dell’acqua, si purifica l’aria, si produce ossigeno e si immagazzina CO2. La Pineta Morroni, la nostra Pineta, in cui avevamo piantumato con successo 46 piante di Leccio l’hanno ridotta a cumuli di cenere e tronchi bruciati che sono testimoni della degenerazione mentale di chi gode nel fare del male a tutta la comunità.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS