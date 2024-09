Frosinone, Legambiente: “Salviamo i 185 platani dell’Alberata”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato dal Circolo Legambiente “Il Cigno” di Frosinone, Come reso noto dal Circolo stesso, l’istanza è stata trasmessa anche al Comune di Frosinone e alla Regione Lazio.

Il comunicato stampa

I 185 platani dell’Alberata sono un patrimonio ambientale, paesaggistico e storico di inestimabile valore per la città di Frosinone. Nel suo insieme, il lungo filare che costeggia i nove tornanti di viale Roma costituisce, al pari del campanile, un elemento di grande significato identitario per tutta la città. La vetustà degli esemplari – la maggior parte dei quali furono messi a dimora in occasione della storica visita di Pio IX nel lontano 1863 – e le loro indubbie criticità fitopatologiche non devono diventare un pretesto per proseguire sulla strada degli abbattimenti accampando le usuali motivazioni, pur fondate, in ordine alla tutela della pubblica incolumità.

L’Alberata riveste grande valore ecologico in quanto gruppo arboreo di notevole estensione e sviluppo. Esso possiede un incredibile valore ornamentale, storico, socio-culturale e, non da ultimo, costituisce un asset economico significativo per la popolazione frusinate. La gestione continua e oculata di questo patrimonio vitale è dunque un dovere ineludibile dell’Amministrazione Comunale.

L’età del gruppo arboreo, in assenza di una adeguata gestione attraverso idonee cure agronomiche ed arboricolturali, comporta l’accelerazione della senescenza fisiologica.

Per arginare il suo ulteriore invecchiamento e prevenire un danno irreparabile, è fortunatamente oggi possibile applicare una serie di moderne tecniche arboricolturali impiegate anche nel verde urbano quali:

la nutrizione radicale,

il risanamento della struttura del terreno,

la corretta gestione pluriennale delle branche sovrannumerarie a rischio sbrancamento con eliminazione dei cedimenti parziali,

il consolidamento,

la ricostruzione del legno con funzione meccanica attraverso il suo ringiovanimento, così da risanare e ricostituire l’originale struttura portante eliminando i cedimenti totali;

la somministrazione di cure fitosanitarie.

Si tratta, come detto, di interventi tesi a rallentare il naturale processo di invecchiamento ed in qualche caso a favorirne il ringiovanimento morfofisiologico, misure che oltre a preservare il bene sono anche necessarie alla messa in sicurezza del gruppo arboreo.

È indispensabile dunque che il Comune di Frosinone, ricorrendo alle migliori competenze nel settore, moltiplichi gli sforzi per tutelare al contempo i platani e l’incolumità di persone e cose.

Ma c’è di più. L’Alberata risulta solo parzialmente interessata dal vincolo PTPR Lazio 2021 previsto dal D.Lgs. n. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, articolo 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, lett. a) e b). Come da cartografia regionale, tale vincolo è presente solo nella porzione più in quota del viale alberato sino all’incrocio con il Viadotto Biondi. La porzione successiva, ovvero dal Viadotto Biondi sino al ponte sul Fiume Cosa è quindi sprovvista di tale grado di tutela vincolistica.

È dunque opportuno estendere tale vincolo, ma soprattutto è di estrema importanza un rafforzamento ulteriore della tutela mediante il meritato riconoscimento del carattere di monumentalità degli alberi ai sensi dell’art. 7 della legge 10/2013. Così facendo, il Comune ottempererebbe anche a quanto disposto dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, realizzando, a partire dai platani dell’Alberata, un vero e proprio censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio.

Il riconoscimento della monumentalità dovrebbe costituire la premessa affinché la gestione dei platani dell’Alberata compia un salto qualitativo, passando dall’ordinaria manutenzione a un monitoraggio gestionale programmato ed approfondito finalizzato alla salvaguardia di un bene comune irrinunciabile.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Circolo Legambiente di Frosinone, coadiuvato dal Dott. Agr. Edoardo Celletti, nel ritenere che l’Alberata costituisca un raro esempio di maestosità e longevità, a cui si aggiunge un indubbio pregio paesaggistico, storico, ambientale, chiede formalmente che codesta Amministrazione:

provveda alla applicazione integrale del vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;

proponga alla Regione Lazio l’inclusione dell’intera formazione vegetale nota con il toponimo Alberata negli elenchi ufficiali degli alberi monumentali d’Italia ai sensi della legge 10/2013;

effettui una idonea programmazione delle operazioni arboricolturali dell’elemento arboreo comunale ai fini di una sua corretta gestione;

effettui una idonea programmazione delle operazioni arboricolturali dell’elemento arboreo comunale ai fini di una sua corretta gestione; segnali agli uffici di competenza regionali l’attuale mancata continuità del vincolo di cui alle lettere a) e b) art. 136 D. Lsg. 42/04 nel PTPR Lazio 2021 su tutto l’elemento urbano vegetazionale dell’Alberata, che risulta uniforme per caratteristiche intrinseche storiche, naturali, botaniche e socio culturali.

Si auspica vivamente un positivo accoglimento della presente richiesta da parte del Sindaco e degli organi amministrativi cittadini.

Stefano Ceccarelli, Presidente Circolo Legambiente “Il Cigno” di Frosinone APS

Si rende noto inoltre che lo scrivente Circolo attiverà entro la giornata odierna una petizione online sulla piattaforma change.org dal titolo “L’ALBERATA DI FROSINONE DIVENTI MONUMENTO ARBOREO”, a sostegno della richiesta di inclusione dell’Alberata nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia ai sensi della legge 10/2013.

Il link per sottoscrivere la petizione è https://www.change.org/AlberataFrosinoneMonumentoArboreo