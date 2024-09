Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Colibrì

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S7E1 – Un cuore per due

22:10 The Good Doctor S7E2 – La scommessa

23:00 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:10 Achille Tarallo

02:00 Tatanka

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Il mio museo (prima parte)

20:40 Il cavallo e la torre

20:45 Un posto al sole – EP6523

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:26 Fuori dal coro

00:57 11 settembre 2001: Trappola di fuoco

Canale 5

21:36 I fratelli Corsaro – PrimaTv

23:45 X-Style

Italia 1

21:23 FBI: Most Wanted – PrimaTv

22:59 Hostage

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Il caso Spotlight

23:45 Salvador Allende

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:30 100% Italia

21:35 Vi presento Joe Black

00:45 What Women Want – Quello che le donne vogliono

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Parker

23:35 Over the Top

20 — Venti

21:12 White Elephant – Codice criminale

23:03 Sahara

Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.4

21:19 The Innocents

23:19 I segreti di Marrowbone

01:11 Criminal Minds VI ep.4

Iris

21:23 Le ali della libertà

00:12 The Game – Nessuna regola

Rai 5

20:13 Prossima fermata Asia – S1E6

21:14 Art Night 2022 – E16 – Formidabile Boccioni

22:14 David Gilmour – Wider Horizons

23:28 Rock Legends: Velvet Underground

23:52 James Cameron – Viaggio nella fantascienza – S1E1

00:35 Rock Legends: Neil Young

01:00 Piano Pianissimo – E26

01:08 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Senza controllo

22:55 Respiro

00:35 L’assoluzione

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S8E5 – Tutto arriva a chi sa aspettare

22:15 Candice Renoir S8E6 – È di nuovo passione

23:20 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze alle Hawaii

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 21-12-2012 La profezia dei Maya

23:10 Il dio serpente

01:00 Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

Twentyseven

21:09 Come ti rovino le vacanze

23:08 The Terminal

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Selma – La strada per la libertà

23:10 Frankie Drake Mysteries

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Boston Legal

00:45 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

21:10 Temptation Island

00:23 Rimbocchiamoci le maniche

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Spose in affari

Cine34

21:05 Io, loro e Lara

23:22 I nuovi mostri

Focus

20:25 Natura fantastica (e dove trovarla)

22:37 Venezia: Bellezza a filo d’acqua

23:42 Colosseo il gioiello di Roma

00:48 Mega trasporti

01:32 Capolavori dell’ingegneria romana

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 Tandem

TOP Crime

20:02 Law & Order: Organized Crime – PrimaTv

21:53 C.S.I. New York

23:34 Law & Order: I due volti della giustizia

01:04 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Halvdan il giovane vichingo

22:17 Big Bang Theory

00:20 Dragon Ball Super: Broly

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:25 WWE NXT

00:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Taiwan, l’isola contesa – 14/05/2024

21:10 Florence Nightingale: la prima infermiera. Seconda parte

22:00 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 1

22:45 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 2

23:35 a.C.d.C. L’invenzione del lusso alla francese

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente – Taiwan, l’isola contesa – 14/05/2024

Mediaset Extra

21:12 Motel Forest

Foto di repertorio