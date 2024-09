Tentate truffe segnalate dall’Amministrazione Comunale di Valmontone che, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, avvisa i cittadini: ecco i dettagli.

Valmontone, allerta truffa: non esiste nessun premio da ritirare in Comune!

“Attenzione, da questa mattina alcuni cittadini hanno chiamato in Comune per avere informazioni in relazione a chiamate ricevute che annunciano fantomatici premi in denaro da ritirare presso l’ufficio servizi sociali.

FATE ATTENZIONE: nessuna chiamata di tale natura è partita dal Comune di Valmontone. C’è il forte rischio che si tratti di tentativi di truffa.

SI RICORDA DI NON FORNIRE per nessun motivi dati bancari e di non effettuare pagamenti di alcun genere.

SEGNALARE PRONTAMENTE alle forze dell’ordine qualsiasi chiamata sospetta”, è quanto pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Valmontone.

Foto di repertorio