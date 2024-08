Dalle 17.30 di oggi, 29 agosto 2024, come annunciato ai primi di agosto, verrà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Casilina dal monumento dei caduti all’incrocio con via XXV Aprile.

Valmontone, ripristinato il doppio senso di marcia su via Casilina: i dettagli

Contestualmente è stata adeguata la segnaletica, sia orizzontale che verticale, per rendere evidente a tutti le modifiche adottate.

Il provvedimento, adottato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Veronica Bernabei, è stato seguito dal delegato alla sicurezza Massimo Terzini e curato dal comando della polizia locale, dando seguito all’emendamento presentato dai consiglieri del gruppo “Per un nuovo Arcobaleno”, Marco Gentili e Antonello Mattozzi, votato a dicembre in Consiglio comunale.

La decisione è stata adottata al termine di un periodo di confronto e ascolto con le attività commerciali della zona.

Fonte: Città di Valmontone su Facebook

Foto di repertorio