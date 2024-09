Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 I leoni di Sicilia-S1E1

22:35 I leoni di Sicilia-S1E2

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:35 La fisica dell’amore

00:43 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano – Cercatori di Tartufi

20:40 Il cavallo e la torre

20:45 Un posto al sole – EP6522

21:20 Maledetta Primavera

23:00 A casa di Maria Latella – Puntata del 10/09/2024

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 E’ sempre Cartabianca

Canale 5

21:35 Temptation Island

Italia 1

21:21 I Mercenari 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 World Trade Center

23:30 La7 Doc

TV8

20:20 100% Italia – Anteprima

20:25 100% Italia

21:30 Bohemian Rhapsody

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 11 settembre – Io c’ero

23:25 Blindati: viaggio nelle carceri

20 — Venti

21:13 Sahara

23:41 Atomica bionda

Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.3

21:21 Speak No Evil

23:02 Vivarium

00:43 Anica appuntamento al cinema

00:46 Criminal Minds VI ep.3

Iris

21:22 Il grande sentiero

Rai 5

20:16 Prossima fermata Asia – S1E5

21:16 Un anno con Salinger

22:55 Io sì tu no

23:07 Estranei

23:22 Patti Smith Electric Poet

Rai Movie

21:10 Prospect

22:50 The Gunman

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Tutta la verità

23:40 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E8 – La donna che perse la testa

01:40 Storie italiane

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:05 Happy Few

Twentyseven

20:08 The Terminal

22:30 Libera uscita

00:30 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Indovina chi viene a cena?

22:50 Notorius, l’amante perduta

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

01:05 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

21:10 Inga Lindstrom – L’amore è per sempre

23:05 Pane al limone con semi di papavero

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

Cine34

21:06 Baciato dalla fortuna

23:06 Il Divin Codino

Focus

20:25 Segreti sotto la sabbia

22:13 Roanoke – Il mistero della colonia perduta

00:04 Mega trasporti

00:53 Costruttori di piramidi – I loro segreti

01:38 Tgcom24 Breaking News

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:02 Law & Order: I due volti della giustizia – PrimaTv

21:48 C.S.I. New York

23:28 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

21:25 Big Bang Theory

23:41 One Piece

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rosvita. La squillante voce di Gandersheim – 26/02/2024

21:10 Gli aerei dell’11 settembre

22:40 19 settembre 1943. La strage di Boves

23:10 Florence Nightingale: la prima infermiera. Prima parte

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Il generale Dalla Chiesa

22:23 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio