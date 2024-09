Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – UEFA Nations League 2024/25, Lega A: Israele – Italia

23:35 Cose nostre – Senza stelle e senza fortuna

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre – Senza stelle e senza fortuna

00:45 Amore sulle ali del vento

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Storie di donne al bivio

00:30 Il commissario Voss – Indimenticabile

01:28 Meteo 2

01:30 Appuntamento al Cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Un indiano in Toscana – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:45 Un posto al sole – EP6521

21:20 Insider – Faccia a faccia con il crimine

23:20 Mano a mano

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

21:25 Quarta Repubblica

Canale 5

21:20 Il diavolo veste Prada

23:37 Tg5

Italia 1

21:30 Greenland

23:59 Flightplan-Mistero in volo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Viaggio con Barbero

21:50 Il federale

00:30 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Un Amore Senza Fine

23:30 Big Wedding

01:10 Appuntamento al parco

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Il coraggio di essere Franco

23:45 Freddie Mercury – The Great Pretender

20 — Venti

21:12 Atomica bionda

23:32 Un uomo tranquillo

Rai 4

20:33 Criminal Minds VI ep.2

21:20 Blood Creek

22:54 Tomb Raider

00:53 Anica appuntamento al cinema

00:56 Criminal Minds VI ep.2

Iris

21:21 Il segno della libellula – Dragonfly

23:28 Il pianeta rosso

Rai 5

20:16 Prossima fermata Asia – S1E4

21:16 Brutti e cattivi

22:31 Sciarada – Il circolo delle parole – Orlando, furioso da 500 anni

23:36 Jimi Hendrix, Electric Church

Rai Movie

21:15 Silverado

23:30 Il grande cielo

01:40 Due uomini, quattro donne e una mucca depressa

Rai Premium

21:20 Mai fidarsi del mio vicino

22:55 La Notte del Mare 2024

23:45 Mai fidarsi di quel ragazzo

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Black or White

23:45 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

Twentyseven

21:09 Libera uscita

23:12 Io vi dichiaro marito e… marito

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 I miserabili

23:10 Indagine ai confini del sacro

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Bull

00:45 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

21:10 Pane al limone con semi di papavero

23:32 Ossessione matrimonio

01:14 Rimbocchiamoci le maniche

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Un’estate ai Caraibi

23:18 Vi racconto

Focus

20:25 Lost world of Angkor vat

22:31 Hitler’s Engineers: Building the third reich

00:26 Automobili: le grandi fabbriche

01:12 Costruttori di piramidi – I loro segreti

Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:00 Tandem

TOP Crime

20:02 C.S.I. – Scena del crimine

21:55 C.S.I. New York

23:40 La signora in giallo: Appuntamento con la morte

Italia 2

21:25 One Piece – PrimaTv

22:29 My Hero Academia – PrimaTv

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gli alleati in Italia: 1943-1945 – 29/11/2023

21:10 Cronache dal Mito. Zeus: l’ordine del cosmo

21:40 a.C.d.C. Il cavallo di Troia, sulle tracce di un mito

22:40 Cronache dal Mito. Arianna e Teseo nel labirinto

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:13 Scherzi a parte

Foto di repertorio