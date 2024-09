Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Semplicemente Fiorella

00:05 TG1 Sera

00:10 Speciale Tg1 – Per un pugno di stelle

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:35 Cerimonia di chiusura

23:00 La Domenica Sportiva… al 90°

00:00 SportAbilia Speciale Parigi 2024

Rai 3

20:00 Blob Redux

20:35 Schiavi nei campi – PresaDiretta

21:25 Europa in armi – PresaDiretta

23:10 Profondo Argento

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:40 Il grande carro

Rete 4

21:25 Zona bianca

Canale 5

21:39 La rosa della vendetta – riassunto

21:42 La rosa della vendetta – PrimaTv

22:38 La rosa della vendetta – anticipazione

Italia 1

21:20 Motel Forest

23:47 Pintus@Club

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

23:40 Genitori vs Influencer

NOVE

21:25 Little Big Italy

23:15 Locura Opera N.1

00:15 Little Big Italy

20 — Venti

21:14 Un uomo tranquillo

23:38 Knockout – Resa dei conti

Rai 4

20:34 Castle II ep.10

21:20 Pagan Peak S3E7

22:04 Pagan Peak S3E8

Iris

21:18 Braveheart – Cuore impavido

Rai 5

20:16 Rai 5 Classic – Puntata 20

20:40 Save the Date 2023-2024 – Puntata 11

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E9

23:01 L’ufficiale e la spia

Rai Movie

21:10 Un viaggio a quattro zampe

22:50 Un’estate in Provenza

00:35 Parigi può attendere

Rai Premium

20:25 Il Restauratore – S2E12 – Alle corde

21:20 La Nave dei Sogni – Viaggio di nozze alle Hawaii

23:00 Candice Renoir S8E3 – L’abbondanza non è mai troppa

23:55 Candice Renoir S8E4 – Quello che non uccide fortifica

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Passione senza regole

23:10 Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

Twentyseven

21:08 Io vi dichiaro marito e… marito

23:18 Un amore all’altezza

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Una notte con la regina

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Desperate Housewives

23:05 Devious Maids

La 5

21:10 Ossessione matrimonio

22:55 My Best Friend’s Wedding

Real Time

20:15 Il castello delle cerimonie

22:30 90 giorni per innamorarsi

00:25 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:06 Viaggi di nozze

23:17 Troppo forte

Focus

20:25 Storie maledette

22:47 Natura fantastica (e dove trovarla)

00:48 Dall’alba al tramonto

01:36 Costruttori di piramidi – I loro segreti

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 Vera

TOP Crime

20:02 La signora in giallo: Appuntamento con la morte

21:58 Maigret si sbaglia

23:45 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Big Bang Theory

23:26 Tremors 3: Back to Perfection

DMAX

21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:25 Avamposti – Nucleo Operativo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gabriella Caramore

20:30 Passato e Presente – 8 Settembre 1943. La resa incondizionata – 15/03/2023

21:10 Gli indesiderati d’Europa

23:10 Antonio&Pupi – Una Storia con la A maiuscola

00:45 Rai News Notte

00:50 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:03 Scherzi a parte

21:04 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.

Foto di repertorio