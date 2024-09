Frosinone, prova a scappare e a disfarsi della droga davanti alla Polizia: denunciato

La Questura di Frosinone, in ottemperanza agli indirizzi forniti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto delle attività illecite e di controllo del territorio, ha svolto, nella serata di sabato 7 settembre, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone a più alta densità criminale.

Controlli straordinari a Frosinone: il report completo

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di strategie preventive, mirate a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica attraverso un impegno costante e determinato contro ogni comportamento illecito.

La squadra operativa schierata dal sig. Questore di Frosinone, dott. Pietro Morelli, ha incluso personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile, della Divisione Amministrativa e Sociale, della Polizia Scientifica, con i rinforzi ministeriali degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Attenzionate le aree ritenute a rischio per la commissione dei reati, da quelli di natura predatoria a quelli concernenti il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Più in particolare le attività si sono concentrate all’interno e all’esterno del Parco Matusa, recentemente interessato da fenomeni di aggressione, piazza Pertini, piazzale Kambo, lo scalo ferroviario di Frosinone, Corso della Repubblica ed altre aree ritenute ad alta densità criminale.

Proprio nel corso dei controlli nei pressi dello scalo ferroviario gli operatori dell’U.P.G.S.P. notavano un cittadino ghanese che, alla loro vista, tentava di eludere le verifiche relative all’accertamento della sua identità personale dandosi alla fuga a piedi; inseguito per diverse centinaia di metri dal personale di polizia lo stesso, prima di essere fermato, si disfaceva di un pacchetto in cellophane trasparente e di un bilancino di precisione. Ebbene, nel pacchetto gettato dal soggetto è stata rinvenuta e sequestrata, unitamente al bilancino di precisione, sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di circa 40 gr. Lo straniero, pertanto, è stato denunciato per la fattispecie di detenzione con fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività di controllo è stata estesa anche agli esercizi commerciali, con verifiche sanitarie ed amministrative effettuate presso n. 4 bar di Frosinone ed una sala scommesse: quest’ultima è stata sanzionata, per il mancato rispetto del distanziamento degli apparecchi slot presenti in sala.

I risultati conseguiti possono essere così riassunti:

76 veicoli di cui è stata verificata la regolarità, 190 persone identificate, 6 posti di controllo effettuati, 5 esercizi pubblici controllati, 1 soggetto denunciato, 40 grammi di sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.