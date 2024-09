Frosinone, disordini nel carcere dopo la morte di un detenuto di 62 anni: ecco cosa è successo.

Frosinone, disordini nel carcere dopo la morte di un detenuto di 62 anni. La denuncia del Sindacato

Un detenuto di 62 anni è morto, per cause non note, nel penitenziario di Frosinone, dove stava scontando la sua pena. Subito dopo il decesso dell’uomo, sono scoppiati disordini nella prima e nella seconda sezione, con diversi ambienti allagati e vari vetri rotti.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la criticità della situazione ha richiesto l’intervento del Gruppo di intervento, che ha provveduto a ripristinare l’ordine.

La notizia è stata riportata dal sindacato Fns Cisl del Lazio, che denuncia la carenza di personale nei penitenziari della Regione.

Foto di repertorio