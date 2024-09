Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Evviva!

00:00 TG1 Sera

00:05 Evviva!

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Giochi Paralimpici Parigi 2024

23:45 SportAbilia Speciale Parigi 2024

00:48 Meteo 2

00:50 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob a Venezia – Mostri del Cinema

20:30 Giù la testa

23:15 TG3 Mondo

23:40 TG3 Agenda del Mondo

23:45 Meteo 3

23:50 La ragazza ha volato

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine

Canale 5

21:39 Ciao darwin 9 giovanni.8.7.-

Italia 1

21:17 Minions

23:08 Beethoven

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Deep Impact

23:40 K-19

TV8

20:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21:40 Amore malato – Gli angeli della morte

23:15 Crimini italiani

20 — Venti

21:15 Knockout – Resa dei conti

23:05 Hard Kill

Rai 4

20:36 Castle II ep.5

21:21 Skylight

22:59 Low Tide

Iris

21:15 Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca

23:17 Un alibi perfetto

Rai 5

20:17 Rai 5 Classic – Puntata 11

20:45 Save the Date 2021/22 – E11

21:15 Onda libera: Puntata 1

22:15 Onda libera: Puntata 2

23:10 You – Story and Glory of a Masterpiece

23:51 Aus Italien – Carlo Boccadoro

Rai Movie

20:35 Stanlio e Ollio – Stanlio lavandaio

20:50 Stanlio e Ollio – I monelli

21:10 Il sindaco del rione Sanità – Il film

23:15 Black Dahlia

Rai Premium

20:25 Il Restauratore – S2E7 – Il pirata della strada

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Alessandra – 24/11/2022

23:10 Sopravvissute – La storia di Tiziana – 24/11/2022

23:55 Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi – S1E6

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il dio serpente

23:20 Paradise Club: il mega bordello

00:20 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

20:06 Un amore all’altezza

21:53 King of Thieves

23:45 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Water Horse – La leggenda degli abissi

23:15 Scambio d’identità

01:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:05 Dharma e Greg

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:10 La casa tra le montagne – Fratelli

22:57 Ines dell’anima mia

Real Time

21:30 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:15 La moglie vergine

23:09 Il ginecologo della mutua

Focus

20:25 Venezia: Bellezza a filo d’acqua – PrimaTv

21:21 Colosseo il gioiello di Roma

22:34 Segreti sotto la sabbia

00:17 D-day 360 – Il giorno piu’ lungo

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

22:55 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:02 Maigret si sbaglia

21:55 La signora in giallo: Vagone letto con omicidio

23:47 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

21:15 Tremors 3: Back to Perfection

23:25 Blade

DMAX

20:30 Una famiglia fuori dal mondo

21:25 72 animali pericolosi con Barbascura X

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Elisabetta Moro

20:30 Passato e presente – Il bombardamento di Londra

21:10 Le amiche

22:50 Noi c’eravamo – Battaglie, vittorie e sconfitte del cinema italiano

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:12 Zelig circus

