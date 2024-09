Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 settembre 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 settembre 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 settembre 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio – UEFA Nations League 2024/25, Lega B: Francia – Italia

23:30 Codice – Alieni

23:55 TG1 Sera

00:00 Codice – Alieni

01:00 Cinematografo – Speciale 81^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Scherma Paralimpica: Spada individuale (finali)

23:30 Sportabilia Speciale Parigi 2024

00:33 Meteo 2

00:35 Appuntamento al cinema

00:40 Giochi Paralimpici Parigi 2024

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Caro Marziano – Lo speleologo (seconda parte) – Puntata del 25/01/2023

20:50 Un posto al sole – EP6520

21:20 Spencer

23:20 Beauty

23:50 TG3 Linea Notte Estate

00:20 Meteo 3

00:25 Appuntamento al cinema

Rete 4

21:30 Guardia del corpo

Canale 5

21:40 Riassunto – endless love

21:42 Endless Love – PrimaTv

23:55 Anticipazione – endless love

Italia 1

21:17 Tre uomini e una gamba

23:28 Immaturi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Ricordati di me

23:35 Chocolat

01:55 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 I delitti del BarLume – Sopra la panca

01:25 Mordimi

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:35 Only Fun – Comico Show

20 — Venti

21:11 Hard Kill

23:06 Ghost Rider – Spirito di vendetta

Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.1

21:18 Tomb Raider

23:13 Pagan Peak S3E5 – Episodio 5

23:59 Pagan Peak S3E6

00:53 Anica appuntamento al cinema

Iris

In aggiornamento…

Rai 5

20:16 Prossima fermata Asia – S1E3

21:16 Orfeo e Euridice – Spoleto Festival dei Due Mondi 2024

22:53 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

23:53 Rock Legends: Jethro Tull

00:17 Talking Heads in concerto – Prima Parte

Rai Movie

21:10 We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:30 Venezia Daily

23:50 Fuori controllo

Rai Premium

21:20 Studio Battaglia – S2E5

22:15 Studio Battaglia – S2E6

23:10 Il sistema – S1E6

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Amore facciamo scambio?

23:25 Mektoub, My Love: Canto Uno

Twentyseven

20:06 King of Thieves

22:07 Bad moms – Mamme molto cattive

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Frankie Drake Mysteries

22:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:25 A Civil Action

23:30 L’uomo della pioggia

La 5

21:10 Baby Mama

23:06 Yoga Radio Bruno estate 2024

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Il castello delle cerimonie

00:50 The Bad Skin Clinic

Cine34

In aggiornamento…

Focus

In aggiornamento…

Giallo

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:00 Le due facce della legge

01:10 Tandem

TOP Crime

20:02 Harrow

21:56 C.S.I. New York

23:41 Hamburg Distretto 21

Italia 2

In aggiornamento…

DMAX

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

00:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Friederich Paulus, il Feldmaresciallo – 10/04/2024

21:10 Antonio&Pupi – Una Storia con la A maiuscola

22:45 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. La fine degli Zar

23:45 Telemaco – Ribolla Tragedia in miniera

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:13 Tu si que vales

Foto di repertorio