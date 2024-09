Tragico incidente in un’azienda di Latina: un morto e un ferito grave

Tragico incidente sul lavoro a Latina nel pomeriggio di ieri, 4 settembre 2024: un morto e un ferito grave.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, all’interno di un’azienda di Latina sarebbe esploso un serbatoio di gas liquido. L’esplosione ha causato la morte di un uomo; ferito gravemente un’altra persona.

Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118 e ad un’eliambulanza, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia della questura di Latina e i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire quanto realmente accaduto. Intervenuta anche la Sindaca del capoluogo pontino.

Esplosione a Latina. UGL: “Tragedia inaccettabile. Fondamentale puntare su prevenzione”

“Siamo sgomenti per il drammatico incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio mentre un secondo è rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione di un serbatoio di gas in un’azienda di impiantistica a Latina. A nome dell’UGL, rivolgo il cordoglio alla famiglia della vittima e auspico che le Forze dell’Ordine facciano piena luce sulle cause della tragedia. Per arrestare l’inaccettabile strage sui luoghi di lavoro l’indignazione non basta più. Serve costruire un sistema che garantisca maggiori tutele ai lavoratori investendo sulla prevenzione, sul potenziamento dei controlli e sulla formazione. In tal senso, l’UGL guarda con favore alla prosecuzione del tavolo di confronto avviato al Ministero del Lavoro per discutere degli interventi necessari a contrastare il fenomeno delle cosiddette morti bianche, garantire l’effettiva attuazione di misure come la patente a punti per le imprese e il coordinamento del personale ispettivo“.

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio mentre un secondo è rimasto ferito gravemente in seguito all’esplosione di un serbatoio di gas in un’azienda di impiantistica a Latina.

Foto di repertorio