Tragedia senza fine a Latina: muore neonato, accertamenti in corso. Il dramma nella mattinata di ieri

Stando a quanto riportato dall’Ansa, nella mattinata di ieri, 19 agosto 2024, il neonato è stato portato in ospedale dai genitori. Il piccolo sarebbe arrivato già in arresto cardiaco e, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta e nelle prossime ore verrà svolto l’esame autoptico, che servirà a chiarire le cause del decesso. Accertamenti in corso da parte della Polizia della Questura di Latina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio